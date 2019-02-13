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غوارديولا يُريد ضم نجم عالمي هذا الصيف !!

الرياضة
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غوارديولا يُريد ضم نجم عالمي هذا الصيف !!
بقلم وليد كويني

كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” المتخصص في تحويلات اللاعبين، أن نادي مانشستر سيتي يتابع عن قرب النجم الأرجنتيني لجوفنتوس “باولو ديبالا”.

وكشف المصدر أن “غوارديولا” أرسل أحد الكشافين لمدينة تورينو وتابع “ديبالا” في المواجهة التي جمعت بين جوفنتوس ولازيو.

أين يسعى التقني الكتالوني لتدعيم فريقه بصانع الألعاب الأرجنتيني الصيف المقبل لتعويض لاعبه الإسباني “دافيد سيلفا” الذي تقدم في السن.

وفي حال إستقدام “ديبالا” فإن ذلك سيهدد بشكل كبير مستقبل الجزائري رياض محرز مع “السيتي” في ظل المُنافسة كبيرة.


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