غوارديولا يُشعل الصراع بين “محرز” و”سيلفا”

الرياضة
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غوارديولا يُشعل الصراع بين “محرز” و”سيلفا”
بقلم إسماعيل عشاش

لم يتردد “بيب غوارديولا” في إشعال روح المُنافسة بين نجميه المُتألقين رياض محرز وبيرناردو سيلفا.

وإستغل الفيلسوف ندوته الصُحفية الأخيرة من أجل دفع الدولي الجزائري والنجم البرتغالي للدخول في صراع “إيجابي”.

وصرّح قائلا :”هذا الأسبوع بيرناردو لم يرتكب أي أمر سيء ولكنه جلس على مقاعد البدلاء، ورأى المُستوى الذي قدمه رياض”.

وواصل :”بيرناردو وبعدما شاهده سيقول “واو” محرز لاعب خارق للعادة، سأكون مُطالبا بالمُضي قدما لإسترجاع مكانتي”.

وجاءت هذه التصريحات لتدفع الثنائي لتقديم أفضل ما لديه من أجل قيادة “السكاي بلوز”، لتحقيق موسم تاريخي جديد.


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