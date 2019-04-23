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“غوارديولا” يُصارح “محرز” ويضعه أمام الأمر الواقع!

الرياضة
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“غوارديولا” يُصارح “محرز” ويضعه أمام الأمر الواقع!
بقلم إسماعيل عشاش

تلقى الدولي الجزائري، “رياض محرز”، رسالة مُباشرة من مُدربه “بيب غوارديولا”، خلال الندوة الصحفية التي عقدها هذا الأخير، اليوم الثلاثاء.

وأكد الرجل القوي في “مانشستر سيتي” بأن النجم السابق لـ”ليستر سيتي”، كان يعلم ما ينتظره عندما غير الأجواء، الصيف الماضي.

وقال :”محرز يعلم حجم المُنافسة المتواجدة في نادينا، وهذا الأمر ينطبق على زملائه، أعتقد بأن الأمور واضحة لأبعد الحدود للجميع”.

وألمح “الفيلسوف” لضرورة بذل أفضل لاعب في إنجلترا لسنة 2016 لمجهودات مُضاعفة، إن هو أراد الحصول على فُرصته في المُستقبل.


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