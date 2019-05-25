غوارديولا يُضحي بجناحه الطائر من أجل محرز!

كشفت تقارير إعلامية بريطانية بأن “بيب غوارديولا” مُدرب “مانشستر سيتي”، يستعد للتضحية بـ”لوروا ساني” من أجل الدولي الجزائري، رياض محرز.

وأكدت جريدة “الدايلي ستار” البريطانية بأن التقني الكاتالوني، مُوافق على فكرة التخلي عن الجناح الألماني صيفا، مُقابل تشبثه بإبن “سارسال”.

وأوضح ذات المصدر، بأن موقف “الفيسلوف” منطقي بإعتبار أن “محرز” أكثر إلتزاما معه ونادرا ما يُناقش قراراته التكتيكية عكس “ساني”.

يُشار بأن الرجل الاول في الطاقم الفني لـ”الستيزنس” أوضح مؤخرا بأن “رياض” في تشكيلته الموسم القادم، مهما كانت الظروف والعروض.