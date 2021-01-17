غوارديولا يُعاقب محرز بطريقته الخاصة !!

أعاد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا النجم الدولي الجزائري رياض محرز لدكة البدلاء.

التقني الكاتلوني كشف منذ لحظات عن التشكيلة الأساسية للسيتي المعنية بمواجهة كريستال بالاس بداية من الساعة 20:15.

التشكيلة الأساسية للسيتيزنس شهدت غياب إسم رياض محرز بينما تواجد بيرناردو سيلفا رحيم ستيرلينغ وغابريال خيسوس.

يذكر أن رياض محرز تشابكا لفظيا مع غوارديولا بعد تغييره في المواجهة الماضية ضد برايتون.