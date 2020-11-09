“غوارديولا” يُعاقب “محرز” بطريقته الخاصة !

وجّه الفيلسوف الإسباني “بيب غوارديولا” صفعة قوية للنجم الجزائري “رياض محرز” بعد عدم استدعائه لمباراة “ليفربول”.

بعض الصحفيين الإنجليز أكدوا أن الأمر يتعلق بالمداورة الذي يعتمدها “غوارديولا”، لكن من غير المعقول عدم استدعاء “محرز” تماما.

فلا يمكن إراحة أبرز اللاعبين في مباراة قوية وتعتبر مباراة الموسم أمام “الريدز” في ظل هذه الظروف.

البعض الآخر يشير إلى إمكانية تعرض نجم الخضر لبعض المشاكل العضلية غير أن الموقع الرسمي للفريق وحتى “بيب” لم يتحدثا عن هذا الأمر.

في سياق آخر، فإن المشاكل بين “محرز” وباقي لاعبي “السيتي” تظهر للعلن بالرغم من نفي “رياض” لبعض الأخبار.

ففي وقت سابق أكد الصحفي “سام لي”، أن “دي بروين” عاتب “محرز” على احتفاظه بالكرة لوقت طويل وعدم التمرير وقبله “أغويرو” و”فيرناندينو” غير أن “رياض” نفى هذا الخبر تماما.