غوارديولا يُعلق الآمال على “محرز” في السبرينت الأخير !

يبدو أن الأمور لا تسير على مايرام في “مانشستر سيتي”، عندما يكون النجم الجزائري “رياض محرز” غائبا.

محرز غاب عن مباراة نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي والتي أقصي فيها فريقه على يد تشيلسي.

وأكد جل النقاد في بريطانيا، أن “رياض” بات ركيزة اساسية في تشكيلة “غوارديولا”، غير أن التعب وسياسة المداورة جعلته لا يشارك في أي دقيقة.

وسيتعين على الفيلسوف الإسباني الإعتماد على “محرز” في السبرينت الأخير لهذا الموسم.

حتى أن النجم البلجيكي تلقى إصابة قوية ستنهي موسمه بنسبة كبيرة في إنتظار نتائج الفحوصات.