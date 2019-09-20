“غوارديولا” يُعلنها:”أحب محرز..”

أشاد مُجددا المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” بنجمه الدولي الجزائري “رياض محرز”.

وقال “بيب” خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة:”لقد قلت في الكثير من المرات أن رياض محرز لعب بشكل جيد في الموسم الماضي”.

“لقد احتاج للوقت من أجل التأقلم، لكننا نعرف إمكانياته، إنه يحب اللعب والتدريبات، ويحب أن يكون في تواصل مع الكرة، أحب هذه النوعية من اللاعبين”.