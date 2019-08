غوارديولا يُعيد الإعتبار لمحرز

وإختار الفيلسوف صاحب القدم اليُسرى السحرية للتواجد منذ البداية في مُواجهة اليوم السبت، أمام بورنموث.

وكان إبن سارسال قد إكتفى بمُلازمة مقاعد البدلاء في آخر مُبارتين من البريميرليغ، وهذا رغم دخوله الموسم بكل قوة.

وتعود بيب في الأيام الماضية على الإشادة بالجناح الطائر ليتجاهله بعدها عند وصول موعد المُباريات.

وسيكون قائد الخضر مُجبرا على تكرار نفس المُستوى الخارق الذي قدمه في إفتتاح الدوري أمام واست هام، ليؤكد أحقيته باللعب.

📋 Here's how we line-up for #MCIBHA…

XI | Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, D Silva (C), Sterling, Mahrez, Aguero.

SUBS | Bravo, Gundogan, Angelino, Bernardo, Fernandinho, Cancelo, Foden.

⚽️ @HaysWorldwide

🔵 #mancity pic.twitter.com/CG5f82xWpE

— Manchester City (@ManCity) August 31, 2019