“غوارديولا” يُعيد حساباته و”محرز” الفائز الأكبر !

الخسارة التي تكبدها نادي “مانشستر سيتي” سهرة أمس الثلاثاء جعلت “بيب غوارديولا” يعيد حساباته في منظومة الفريق.

فبالنظر لمباراة أمس ضد “نيوكاستل”، فإن خط هجوم السيتي لم يكن خطيرا وهو الذي نجح في تسجيل عدد كبير من الأهداف مؤخرا.

كما أن كل من “ساني” و “سترلينغ” لم يقدما أدائهما المعتاد، بل كانا بعيدان تماما عن مستواهما.

في حين طالبت جماهير “السيتي” بمنح “رياض محرز” فرصته الكاملة، ففي مثل هذه المباريات الصعبة.

النادي كان بحاجة إلى لاعب “مهاري” يمكنه قلب المباراة بـ “تمريرة” أو حتى بمرواغة.

وهذه الخسارة من دون شك ستمنح “محرز” فرصة كبيرة في إظهار إمكانياته في المباراة المقبلة لـ “مان سيتي”.