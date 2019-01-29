“غوارديولا” يُعيد “محرز” لزمن “لوهافر” !!

وقع التقني الكتالوني “بيب غوارديولا”، على رَقم سِلبي لصَالح الدولي الجَزائري “رياض محرز”، بمُناسبة مواجهة “نيوكاسل” التي إنهزم فيها اليوم.

وشهد اللقاء بقاء الدولي الجزائري على دكة الإحتياط للمباراة الـ13 في الدوري منذ بداية الموسم الجاري، ومرشح لتجاوز هذا الرقم.

الذي بلغه “رياض” آخر مرة في موسم 2012/2013، أين كان يحمِل ألوان نادي “لوهافر” في الدَرجة الثانية الفرنسية.

ورغم الغياب المتكرر لمحرز في “البرميرليغ” إلا أنه شَارك في 19 مُباراة مثله مثل “سيلفا” و”وآغويرو” وأكثر من “خيسوس” و”غاندوغان”.