غوارديولا يُعيد محرز للتشكيلة الأساسية ضد شاختار

بمناسبة إستضافة فريق شاختار دونيتسك الأوكراني سهرة اليوم الأربعاء بملعب الإتحاد لحساب الجولة ال4 من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

Here’s how we line-up against Shakhtar tonight… 🙌

City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Silva (C), Mahrez, Bernardo, Sterling, Jesus

Subs | Muric, Danilo, Gundogan, Aguero, Delph, Sane, Otamendi#cityvfcsd #mancity pic.twitter.com/sQBfRK7cVo

— Manchester City (@ManCity) November 7, 2018