“غوارديولا” يُعيد محرز للتشكيلة الأساسية ضد “أوكسفورد”

الرياضة
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“غوارديولا” يُعيد محرز للتشكيلة الأساسية ضد “أوكسفورد” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أعاد المدرب الاسباني “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” للتشكيلة الأساسية لفريقه “مانشستر سيتي” الانجليزي.

وذلك بمناسبة مواجهة سهرة اليوم الأربعاء ضد “أوكسفورد يونايتد” على ملعب “كاسام” لحساب الدور ربع النهائي لمنافسة كأس الرابطة الانجليزية.


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