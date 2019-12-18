“غوارديولا” يُعيد محرز للتشكيلة الأساسية ضد “أوكسفورد”

أعاد المدرب الاسباني “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” للتشكيلة الأساسية لفريقه “مانشستر سيتي” الانجليزي.
وذلك بمناسبة مواجهة سهرة اليوم الأربعاء ضد “أوكسفورد يونايتد” على ملعب “كاسام” لحساب الدور ربع النهائي لمنافسة كأس الرابطة الانجليزية.
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أوكسفورد يونايتد
التشكيل الأساسي | برافو, كانسيلو, هارود بيليس, جارسيا, أنجلينو, رودريجو, زينتشينكو, فودين, رياض @Mahrez22 🇩🇿, بيرناردو, سترلينج (الكابتن).
البدلاء | كارسون, ميندي, أوتامندي, ديونكو, بيرنابي, جوندوجان, جيسوس.
🔵 #السيتي pic.twitter.com/ulGT4k8FPR
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 18, 2019
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