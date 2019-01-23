“غوارديولا” يُعيد “محرز” للتشكيلة الأساسية

وضع مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، اللاعب الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة “بورتون” في كأس الرابطة.

وأعاد التقني الإسباني الدولي الجزائري للتشكيلة بعد خروجه من القائمة التي خاضت المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون.