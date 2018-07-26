“غوارديولا” يُفاجىء محرز بخرجة غير مُنتظرة!!

فاجأ “بيب غوارديولا”، الدولي الجزائري، رياض محرز بخرجة غير مُتوقعة عندما غير مركزه، خلال ودية “ليفربول” من الجناح لوسط الميدان.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية وعلى رأسها “البي بي سي” بأن أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016، سيكتشف عالما جديدا مع “الفيلسوف”.

وقررّ التقني الكتالوني، التعديل في تمركز اليساري الساحر، وتفادي تركه على الأجنحة فقط، بل طالبه بضرورة النشاط في قلب اللعب.

وجاء هذا الخيار مُلائما لإبن “سارسال”، وسمح له بلمس الكرة بشكل أكبر، والإنطلاق من بعيد مما يسمح له بصناعة الخطر.

ويترقب الجميع المُستوى الذي سيظهر به، محرز، عند إلتحاق جميع نجوم “السيتيزنس”، والذين سيمنحونه خيارات كثيرة في الهجوم.