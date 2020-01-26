“غوارديولا” يُفكر في إراحة “محرز” تحسبا لدرابي “مانشستر”

كشف “بيب غوارديولا” أنه سيقحم تشكيلة مغايرة لتلك التي لعبت مواجهة “شيفيلد” في الدوري الإنجليزي أمام “فولهام” في الكأس.

وصرح “غوارديولا” قائلا: “سأقحم اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام “شيفيلد” في مباراة الكأس أمام فولهام”.

وأضاف: “وبعدها سأقحم اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام فولهام في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة أمام اليونايتد”.

وتابع: “تنتظرنا مباريات كبيرة في الفترة المقبلة، على الجميع أن يكون جاهزا وليس هناك أي وقت للراحة”.

يذكر أن “محرز” شارك كأساسي أمام “شيفليد” ولذلك سيكون على الاحتياط في مباراة اليوم الأحد أمام “فولهام”.