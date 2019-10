“غوارديولا” يُكافئ “محرز” مُجددا

التي ستواجه الضيف دينامو زغرب الكرواتي بملعب “الإتحاد” في الجولة ال2 من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجدد التقني الإسباني ثقته في نجمه الجزائري المتألق ضد إيفرتون بينما أجلس رحيم ستيرلينغ على مقاعد البدلاء.

Here are your Boys in Blue for tonight!

XI | Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy, Gundogan, Rodrigo, Silva (C), Mahrez, Bernardo, Aguero

Subs | Bravo, Walker, Sterling, Jesus, Angelino, Foden, E Garcia

🔵 #ManCity #UCL pic.twitter.com/lP584Qb7wQ

— Manchester City (@ManCity) October 1, 2019