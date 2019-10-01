“غوارديولا” يُكافئ “محرز” مُجددا

سيُشارك النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” في التشكيلة الأساسية لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

التي ستواجه الضيف دينامو زغرب الكرواتي بملعب “الإتحاد” في الجولة ال2 من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجدد التقني الإسباني ثقته في نجمه الجزائري المتألق ضد إيفرتون بينما أجلس رحيم ستيرلينغ على مقاعد البدلاء.