“غوارديولا” يُكافئ “محرز” مُجددا

الرياضة
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“غوارديولا” يُكافئ “محرز” مُجددا صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

سيُشارك النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” في التشكيلة الأساسية لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

التي ستواجه الضيف دينامو زغرب الكرواتي بملعب “الإتحاد” في الجولة ال2 من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجدد التقني الإسباني ثقته في نجمه الجزائري المتألق ضد إيفرتون بينما أجلس رحيم ستيرلينغ على مقاعد البدلاء.


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