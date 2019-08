غوارديولا يُكافىء محرز ويمنحه الثقة

وتواجد الجناح الطائر في التشكيلة الأساسية التي إختارها التقني الإسباني، لمُلاقاة “واست هام” ظهر اليوم على أرضية ملعب “لندن ستاديوم”.

وكافأ “الفيلسوف” اليساري على الجدية والمُستوى الكبير الذي أظهره في التدريبات طيلة الأسبوع، إضافة لتزامن ذلك مع إصابة “لوروا ساني”.

يُذكر بأن إبن سارسال غاب عن المُباراة الأولى للموسم مع “السكاي بلوز”، بسبب واقعة الدواء المجهول الذي تناوله بعد الكان.

Your first #mancity line-up of the 2019/20 @premierleague season!

XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Silva (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus

Subs | Bravo, Gundogan, Aguero, Bernardo, Cancelo, Otamendi, Foden

⚽️ @haysworldwide

🔵 #WHUMCI pic.twitter.com/Nb2xa8qRmF

— Manchester City (@ManCity) August 10, 2019