غوارديولا يُلمح لإمكانية منح ضربات الجزاء لـ “محرز” !

الرياضة
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غوارديولا يُلمح لإمكانية منح ضربات الجزاء لـ “محرز” !
بقلم أمير بهلول

كشف “بيب غوارديولا” أنه سيتخذ القرار في منح لاعب آخر تسديد ركلة الجزاء، خاصة بعد أن تفنن مهاجمو الفريق بتضييع العديد منها.

وستكون الفرصة مواتية للنجم الجزائري “رياض محرز”، الذي لم يسدد أي ركلة جزاء منذ تضييعه لركلة جزاء واحدة أمام “ليفربول”.

وقال “غوارديولا”: “نحن نتحصل على ركلات جزاء لكننا نخفق في تسجيلها، خيسوس ضيع، وأغويرو ضيع وحتى سترلينغ ضيع.. سأختار لاعبا آخرا لكي يسدد”.

وأضاف: “في الفريق هناك إيدرسون يسدد جيدا ركلات الجزاء ولكن سأختار لاعبا”.

وكان “محرز” هو اللاعب الوحيد الذي تحصل على 4 ركلات جزاء هذا الموسم في فريق “مانشستر سيتي” ولم يسدد أي ركلة.


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