غوارديولا يُلمح لمواصلة الإعتماد على محرز في لقاء ويستهام

في اللقاء المُقرر يوم الأحد في الجولة ال13 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “لندن” الأولمبي.

وقال “بيب” في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة:”بيرناردو سيلفا لا يستطيع اللعب ضد ويستهام.. إصابته ليست خطيرة لكنه سيغيب”.

وفي ظل غياب كيفين دي بروين أيضا المُصاب فإن المدرب الإسباني سيعتمد بنسبة كبيرة على نجم الخضر في التشكيلة الأساسية مرة آخرى.

PEP: @BernardoCSilva cannot play this weekend. The injury is not a big one but he cannot play this weekend. @benmendy23 will be out for 10-12 weeks. #WHUMCI

— Manchester City (@ManCity) November 23, 2018