غوارديولا يُلمح لمواصلة الإعتماد على محرز ضد توتنهام

أكد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا أن مواجهة فريق توتنهام يوم الإثنين ستكون صعبة.

وقال غوارديولا خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة:”يلعب توتنهام أحيانا بخمسة لاعبين في خط الدفاع وأحيانا يلعب بطريقة 4-4-2 أو 4-2-3-1 ويمكن أن يطبق طريقة ثم يغيرها لاحقا”.

“عندما تواجه فريقا معتادا على طريقة معينة يكون من السهل السيطرة على الأمور لكن توتنهام يغير أسلوبه لذا يجب أن نستعد جيدا”.

وتُؤكد تصريحات غوارديولا أنه سيواصل الإعتماد على محرز بنسبة كبيرة وهو المعروف بتعدد مناصبه وبتأقلمه السريع مع أساليب اللعب وهو مايحتاج إليه التقني الكتالوني في موقعة ويمبلي.