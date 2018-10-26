غوارديولا يُهدد:”من لا يُقدم الإضافة هذا هو مصيره”

هدد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” جميع لاعبي فريقه بالإبعاد في حال عدم تقديمهم الإضافة اللازمة.

وقال غوارديولا اليوم الجمعة خلال الندوة الصحفية التي عقدها والخاصة بلقاء توتنهام:”جميع اللاعبين يريدون المشاركة وتقديم الأفضل فوق أرضية الميدان”.

“نملك تشكيلة بفرديات ولاعبين كبار والذي أشركه يُقدم الأفضل لأنه في حال حدوث العكس فإنه سيجد لاعب آخر جاهز للمشاركة”.

وسيكون محرز أمام حتمية تقديم الأفضل في حال تواصل مشاركته في اللقاءات القادمة من أجل ضمان مكانة أساسية.