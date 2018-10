غوارديولا يُهدد:”من لا يُقدم الإضافة هذا هو مصيره”

وقال غوارديولا اليوم الجمعة خلال الندوة الصحفية التي عقدها والخاصة بلقاء توتنهام:”جميع اللاعبين يريدون المشاركة وتقديم الأفضل فوق أرضية الميدان”.

“نملك تشكيلة بفرديات ولاعبين كبار والذي أشركه يُقدم الأفضل لأنه في حال حدوث العكس فإنه سيجد لاعب آخر جاهز للمشاركة”.

وسيكون محرز أمام حتمية تقديم الأفضل في حال تواصل مشاركته في اللقاءات القادمة من أجل ضمان مكانة أساسية.

PEP: All the players want to play good, play well, be part of the team. We have a squad with huge quality and when they play they play good because if it doesn't happen another one can play.

— Manchester City (@ManCity) October 26, 2018