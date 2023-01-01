غوارديولا يُهدد بالاستقالة من تدريب السيتي !
بقلم حواز عبد النور
فاجأ المدرب الاسباني، بيب غوارديولا، الجميع بتهديده بالرحيل عن تدريب، مانشستر سيتي الانجليزي رغم استمرار عقده لصيف 2025.
حيث قال، بيب، في تصريحات نقلتها صحيفة، موندو ديبورتيفو الإسبانية:”في اللحظة التي أشعر فيها أن هناك خطأ ما، سأستقيل أو لن أجدد عقدي”.
كما أضاف:”العقد مجرد قطعة من الورق، لقد مددت التزامي مع النادي، لأنني أشعر أن الفريق لا يزال قادرا على فعل شيء تحت قيادتي”.
قبل أن يختم:”في النهاية، كل شيء يتعلق بالنتيجة، إذا سئمنا من بعضنا البعض، فلن أبقى حتى 2025″.
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