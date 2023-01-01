غوارديولا يُهدد بالاستقالة من تدريب السيتي !

فاجأ المدرب الاسباني، بيب غوارديولا، الجميع بتهديده بالرحيل عن تدريب، مانشستر سيتي الانجليزي رغم استمرار عقده لصيف 2025.

حيث قال، بيب، في تصريحات نقلتها صحيفة، موندو ديبورتيفو الإسبانية:”في اللحظة التي أشعر فيها أن هناك خطأ ما، سأستقيل أو لن أجدد عقدي”.

كما أضاف:”العقد مجرد قطعة من الورق، لقد مددت التزامي مع النادي، لأنني أشعر أن الفريق لا يزال قادرا على فعل شيء تحت قيادتي”.

قبل أن يختم:”في النهاية، كل شيء يتعلق بالنتيجة، إذا سئمنا من بعضنا البعض، فلن أبقى حتى 2025″.