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غوارديولا يُهمش “محرز” مُجددا !!

الرياضة
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غوارديولا يُهمش “محرز” مُجددا !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أبعد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن التشكيلة الأساسية.

التي ستواجه “توتنهام هوتسبير” سهرة اليوم الأربعاء بداية من الساعة ال20:00 بملعب الإتحاد.

وذلك في لقاء العودة من الدور الربع النهائي لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

وسيجلس “محرز” على دكة البدلاء على أمل مُشاركته في المرحلة الثانية.


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