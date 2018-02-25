غوارديولا يُهين فينغر بثلاثية ويُحقق أول ألقابه مع السيتي

حقق مانشستر سيتي أمسية اليوم الأحد أول ألقابه تحت قيادة المُدرب الإسباني بيب غوارديولا بفوزه بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وذلك عندما سحق أرسنال في النهائي الذي أٌقيم بملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن بثلاثية دون رد.

وتقدم للسيتي “سيرجيو أغويرو” في الدقيقة 18 قبل أن يُضاعف “فينسان كومباني” النتيجة في الدقيقة 58.

وأمن النجم الدولي الإسباني “دافيد سيلفا” النتيجة للستيزن عندما أضاف ثالث الأهداف في الدقيقة 65.

وبتتويجه اليوم يكون غوارديولا قد حقق أول ألقابه مع الأزرق السماوي في موسمه الثاني على رأس الفريق.

في إنتظار تتويجه بلقب البطولة الإنجليزية بشكل رسمي بما أنه يتصدر وبفارق نقاط كبير عن الملاحق مانشستر يونايتد.