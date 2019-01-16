“غوارديولا” يُواجه الإنتقادات ويستدل بـ”محرز”!

واجه “بيب غوارديولا”، مُدرب “مانشستر سيتي”، الإنتقادات لإدارته، بخصوص المبالغ التي تصرفها في كل “ميركاتو”، مُستدلا بالدولي الجزائري، رياض محرز.

وقال الإسباني لجريدة “الغارديان” :”عندما تُشاهد الراتب الذي يتلقاه محرز مثلا، فإنه معقول مُقارنة بما يحدث في أندية أوروبية أخرى”.

وأضاف :”هذا يُوضح بأننا لا نصرف تماما مثل بقية الفرق في الـtop 5، لأننا نُسير أموالنا بصفة عقلانية لا مُتهورة”.

وجاءت تصريحات “الفيلسوف”، في وقت كثر الحديث عن إستقدام “السكاي بلوز” للبرتغالي الصاعد “روبن نيفيز” بمبلغ يتجاوز الـ100 مليون أورو.