غوارديولا يُواصل خرجاته الغريبة مع محرز!

وقرر التقني الإسباني ترك اليساري الساحر، لثالث مرة على التوالي كبديل في البريمير ليغ، بمُناسبة مُلاقاة ساوثهامتون، عصر اليوم السبت.

ويبقى إبن سارسال عاجزا لحد الساعة، عاجزا عن اللعب بشكل مُنتظم مع “السكاي بلوز”، رغم المُستويات المُحترمة التي يُقدمها دائما.

وسيكون المُتوج بالكان 2019، مُطالبا بالصبر الى غاية يوم الأربعاء القادم، ومُلاقاة أتالانتا في رابطة الأبطال، لإسترجاع مكانته في الهجوم.

How we line-up against the Saints! 💪

XI | Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, Gundogan, Silva (C), De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero

SUBS | Bravo, Jesus, Mendy, Mahrez, Cancelo, Otamendi, Foden.

— Manchester City (@ManCity) November 2, 2019