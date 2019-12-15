غوارديولا يُواصل مُسلسل ظُلمه لمحرز

الرياضة
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غوارديولا يُواصل مُسلسل ظُلمه لمحرز
بقلم إسماعيل عشاش

تواصل مُسلسل ظُلم بيب غوارديولا للدولي الجزائري رياض محرز، حيث قرر تركه من جديد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة آرسنال.

وفضل التقني الإسباني، عدم الإعتماد على الجناح الطائر، خلال القمة على أرضية ملعب “الإمارات”، في سيناريو مؤسف لليساري.

ويتواجد قائد المنتخب الوطني في وضعية لا يُحسد عليها، بعدما أصبح نادر المُشاركة في المُباريات الكبيرة منذ فترة.


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