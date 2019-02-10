“غوارديولا” يُوجه صفعة جديدة لـ”محرز”!

تلقى الدولي الجزائري، “رياض محرز”، صفعة جديدة من طرف “بيب غوارديولا”، والذي إستبعده من جديد عن التشكيلة الأساسية لـ”مانشستر سيتي”.

وقرّر التقني الإسباني ترك صاحب القدم اليُسرى على مقاعد البدلاء، خلال القمة “البريمير ليغ” المُرتقبة أمام “تشيلسي”، عصر اليوم الأحد.

ولا يُعتبر هذا الخيار بالمُفاجىء من “الفيلسوف”، وهو الذي لم يعتمد على إبن “سارسال” في الدوري في آخر 6 مُباريات.

ويُعاني الجناح الطائر، مُنذ بداية سنة 2019، حيث أصبح نادر المُشاركة، نظرا لتراجع مُستواه والمُنافسة الشديدة المفروضة عليه من زملائه.