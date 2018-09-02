عاجل

“غوارديولا” يُوجّه إنذارا لـ “محرز” !!

الرياضة
  • -
  • 0
“غوارديولا” يُوجّه إنذارا لـ “محرز” !!
بقلم أمير بهلول

رد المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” على سؤال أحد الصحفيين حول سر إستبعاد “ليروي ساني” من قائمة “مانشستر سيتي” الذي واجه “نيوكاسل” يوم أمس في “البريميرليغ”.

وقال “غوارديولا” في تصريحه لـ “BBC“: “ليروي كان أحد أفضل اللاعبين في فريقي الموسم الماضي، وعليه أن يكون لاعبا مهما أيضا هذا الموسم”.

وأضاف: “لدي 6 مهاجمين وفي كل مرة سأختار اللاعبين حسب الخصم وحسب ما اراه مناسبا للفريق”.

وتابع: “ساني كان خارج القائمة، وفي يوم آخر سيكون سترلينغ، محرز، دافيد سيلفا، بيرناردو، غابريال خيسوس أو أغويرو”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital