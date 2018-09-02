“غوارديولا” يُوجّه إنذارا لـ “محرز” !!

رد المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” على سؤال أحد الصحفيين حول سر إستبعاد “ليروي ساني” من قائمة “مانشستر سيتي” الذي واجه “نيوكاسل” يوم أمس في “البريميرليغ”.

وقال “غوارديولا” في تصريحه لـ “BBC“: “ليروي كان أحد أفضل اللاعبين في فريقي الموسم الماضي، وعليه أن يكون لاعبا مهما أيضا هذا الموسم”.

وأضاف: “لدي 6 مهاجمين وفي كل مرة سأختار اللاعبين حسب الخصم وحسب ما اراه مناسبا للفريق”.

وتابع: “ساني كان خارج القائمة، وفي يوم آخر سيكون سترلينغ، محرز، دافيد سيلفا، بيرناردو، غابريال خيسوس أو أغويرو”.