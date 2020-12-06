“غوارديولا” يُوجّه رسالة لـ “محرز” قبل الداربي أمام “اليونايتد” !

وجّه المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” رسالة مباشرة لـ “محرز” وزملائه، بعد الفوز المحقق أمام “فولهام”.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “قررت أن أمنح الجميع 90 دقيقة في مباراة فولهام لذلك لم أقم بأي تغيير”.

وأضاف: “الذين لم يلعبوا أمام فولهام سيشاركون في دوري الأبطال هذا الأربعاء و لمدة 90 دقيقة”.

وتابع: “بعدها سأختار أفضل تشكيلة ممكنة أمام “مانشستر يونايتد”، لأن تلك مباراة مهمة كثيرا بالنسبة لنا”.

هذا يعني أن “محرز” لن يشارك في دوري الأبطال كأساسي هذا الأربعاء أين سيكون المدرب بحاجته في الداربي أمام “اليونايتد”.