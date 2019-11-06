غوارديولا يُوجّه رسالة لـ “محرز”: “هذا أسبوع حاسم” !

وجّه “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” رسالة لجميع لاعبي الفريق، مؤكدا أن هذا الأسبوع سيكون حاسما.

البداية ستكون سهرة اليوم الأربعاء فالفوز أمام “أتلانتا” في “السان سيرو” يعني التأهل للدور المقبل.

وبعدها سيكون رفقاء “محرز” على موعد مع مباراة مهمة للغاية أمام “ليفربول” في الدوري الإنجليزي.

وصرح “بيب” قائلا: “على كل اللاعبين أن يكونوا جاهزين، علينا أن نقوم بالمداورة لأننا أمام أسبوع مهم”.

وتشير كل التوقعات لمشاركة “رياض محرز” كأساسي سهرة اليوم الأربعاء بعد أن جلس على دكّة البدلاء أمام “ساوثامبتون” السبت الماضي.