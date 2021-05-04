غوارديولا يُوجّه رسالة لـ “محرز” وزملائه

الرياضة
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غوارديولا يُوجّه رسالة لـ “محرز” وزملائه
بقلم أمير بهلول

وجّه الإسباني “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” رسالة لـ “محرز” وزملائه قبل مباراة الفريق أمام “باريس سان جيرمان” سهرة اليوم الثلاثاء.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “على الجميع أن يعلم جيدا، أن المباراة ستكون صعبة وأننا سنعاني”.

وأضاف: “نمتاز بأفضلية بسيطة ولكن علينا القيام بعملنا على أكمل وجه من أجل الوصول للنهائي”.

وتابع: “اللاعبون واعون بالمسؤولية، وكل لاعب يعرف واجباته، علينا أن نكون مركزين طوال الـ 90 دقيقة”.

وختم كلامه: “يجب أن نقاتل على كل كرة، أن نكون جاهزين لأي شيء، هذه المجموعة لديها عقلية رائعة ويسيرون في الطريق الصحيح”.


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