غوارديولا يُوجّه رسالة لـ “محرز” !

لم يعتمد الإسباني “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” على “رياض محرز” في مباراة أمس الأحد ضد “أرسنال” في الدوري الانجليزي.

فالبرغم أن المصادر الصحفية الإنجليزية وحتى جماهير “السيتي” كانت تتوقع مشاركة الجزائري كأساسي، إلا أن “غوارديولا” كان له رأي آخر بعد أن أشركه كبديل.

وكان المدرب الإسباني قد صرح عقب نهاية المباراة: “أقحمت أفضل تشكيلة ممكنة ضد أرسنال”.

وتابع: “في بعض الأحيان اللاعب لا يقدم مباراة كبيرة ولكن يجب أن يكون في حالة معنوية جيدة خاصة في الأوقات الصعبة”.

وكان “محرز” قد غاب عن التشكيل الأساسي للفريق منذ بداية عام 2019، حيث أصبح الخيار الرابع لـ “غوارديولا” في خط الهجوم.