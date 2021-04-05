غوارديولا يُوجّه رسالة مشفرة لـ “محرز”

وجّه “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي”، رسالة مشفرة لكل لاعبي الفريق بما فيهم النجم الجزائري “رياض محرز“.

وقال “غوارديولا” قبل موقعة “دورتموند” في دوري الأبطال: “اللاعبون بشر، وليسوا آلات”.

وأضاف: “أنا أقوم بالمداورة لانه من غير الممكن اللعب كل يوم”.

وتابع: “ليس لدينا حتى عطلة منتصف الأسبوع. لا يمكن لأي لاعب أن يفعل ذلك ويكون جاهزًا ذهنيًا لكل مباراة”.

في حين ختم كلامه قائلا: “المباراة التالية امام دورتموند ، سنلعب بأرجل جديدة وضد ليدز أيضاً بأرجل جديدة. أنا أثق بلاعبيني كثيراً وبجودتهم ولكنهم لا يثقون بي”.

يذكر أن “رياض محرز” شارك في جل المباريات الأخيرة كأساسي في “البريميرليغ”.