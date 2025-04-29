غوار خير الدين يهدي الجزائر رابع ميدالية ذهبية في البطولة الإفريقية للمصارعة

توّج المصارع الجزائري، غوار خير الدين، اليوم الثلاثاء، بالميدالية الذهبية في فئة 55 كلغ، (تحت 17 سنة) ضمن منافسات المصارعة الإغريقية-الرومانية.

وفاز المصارع الجزائري في النهائي على منافسه المصري، محمد شعبان. وذلك خلال فعاليات البطولة الإفريقية للمصارعة التي تحتضنها مدينة الدار البيضاء المغربية.

ويعَدُّ المصارع الشاب، غوار، من أبرز المواهب الصاعدة في سماء المصارعة الجزائرية. وقدّم عروضًا قوية وأداءً قتاليًا عالي المستوى. مكنه من التفوق على منافسيه من مختلف الدول الإفريقية، أبطال المغرب، تونس وجنوب إفريقيا. و اعتلاء منصة التتويج عن جدارة واستحقاق.

وجاءت هذه الذهبية تتويجًا لتحضيرات جادة وجهود كبيرة بذلها البطل الشاب والطاقم الفني المرافق له، في سبيل تمثيل الألوان الوطنية بأفضل صورة ممكنة.

كما يعدُّ هذا الإنجاز إضافة قيّمة لرصيد الجزائر في البطولات القارية. ويعكس المستوى المتصاعد للمصارعة الجزائرية، خاصة في فئات الشباب. وهو ما يؤكد صحة الاستراتيجية التي تنتهجها الاتحادية الجزائرية للمصارعة في دعم وتكوين الأبطال الواعدين.

وفي السياق ذاته، توج المصارع بن عيسى وائل، بالميدالية الذهبية الثالثة في فئة 60 كغ (تحت 17 سنة). و توج المصارع حماتة فارس، بذهبية 71 كلغ.

كما شهدت المنافسة، تألق العنصر النسوي الجزائري كذلك، بإحراز المصارعة، سلسبيل روباح، الميدالية الذهبية في وزن 65 كلغ.