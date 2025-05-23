غوالمي: “أعلن استقالتي كوني أرفض أن أكون الشجرة التي تغطي الغابة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدير الرياضي لشباب قسنطينة، محمد غوالمي، غن قراره بالاستقالة منت منصبه، لعدم تقبله الوضعية التي يتواجد عليها الفريق.
وصرخ فوالمي، عقب تعادلهم أمس الخميس امام مولودية وهران: “أعلن استقالتي بصفة رسمية من منصبي كمدير رياضي للفريق”.
كما أضاف: “جئت بحسن نية من أجل تقديم شيء للفريق بصفتي رئيس سابق لهذا النادي، لكن وجدت نفسي مجرد مرافق للفريق”.
وتابع محمد غوالمي: “لا أريد أن أكون الشجرة التي تغطي الغابة، وسأعقد ندوة صحفية لشرح الوضعية التي وجدت عليها النادي”.
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