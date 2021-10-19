غوتيريس: قضية الصحراء الغربية هي قضية إنهاء استعمار

غوتيريس: الأمم المتحدة تتعامل مع قضية الصحراء الغربية على أنها قضية إنهاء استعمار

كشف الامين العام للامم المتحدة اونطونيو غوتيريس ان هيئته تتعامل مع قضية الصحراء الغربية على أنها قضية إنهاء استعمار. كما إعتبر اونطونيو غوتيريس الصحراء الغربية “إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار”، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي، عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره.

وفي التقرير الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الصحراء الغربية نوه الامين العام بقرارات لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار. كما جدد غوتيريس بتعامل مجلس الأمن الدولي مع قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام والأمن.

من جهة أخرى دعا الامين العام إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يقبله الطرفان يكفل لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير مصيره. وأن استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليساريو يشكل انتكاسة كبيرة في المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده.

وفي ذات التقرير كشف غوتيريس تدهور الحالة في الصحراء الغربية تدهورا كبيرا منذ أخر تقرير له. وواصل غوتيريس، قائلا “الآن أكثر من أي وقت مضى، بات التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.”