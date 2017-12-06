غوتيريس يؤكد معارضته لأي اجرءات أحادية الجانب بعد قرار ترامب

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء معارضته لأي إجراءات أحادية يمكن أن تعرض آفاق تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس المحتلة عاصمة لاسرائيل . .

وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي “إن القدس هي قضية وضع نهائي يتعين أن تحل عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة “.

وشدد على أنه “لا يوجد أي بديل لحل الدولتين وحل جميع قضايا الوضع النهائي بشكل دائم وعبر المفاوضات”.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أنه سيفعل كل ما بوسعه لدعم الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات ذات المغزى وتحقيق رؤية السلام الدائم بين الجانبين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يفي وقت سابق اليوم الاعتراف رسميا بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل،

وأمر وزارة الخارجية بالبدء في اجراءات نقل السافرة الامريكية الى المدينة وذلك رغم كل التحذيرات التي أصدرها الفلسطينيون والمجتمع الدولي من خطورة هذ الخطوة.