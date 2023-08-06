غوتيريش: الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الجزائر في هذه المرحلة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تعازيه الخالصة للشعب الجزائري جراء الحرائق الأخيرة. التي مست عدة ولايات من الوطن والتي خلفت العديد من الضحايا. كما أكد على وقوف الأمم المتحدة اللامشروط الى جانب الجزائر خلال هذه المرحلة الصعبة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة التعزية -في ضحايا الحرائق الأخيرة- التي بعث بها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “هذه الحرائق تعكس النتائج الوخيمة للتغيير المناخي مما يستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة أسبابه العميقة.

مضيفا “اذ أجدد لكم تعازي الخالصة وتضامني الكامل تقبلوا مني سيدي الرئيس اسمى عبارات التقدير”.