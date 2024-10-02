غوتيريش: “الوقت قد حان لوقف الحرب على قطاع غزة ولبنان”

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن الوقت قد حان لوقف الحرب على قطاع غزة ولبنان.

وفي كلمة له خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، شدد غوتيريش على ضرورة وقف التصعيد الذي يقود شعوب الشرق الأوسط إلى كارثة.

كما أكد أن الأحداث الجارية توضح أنه حان الوقت لـ”الوقف الفوري” لإطلاق النار في قطاع غزة وتسليم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين. وإحراز تقدم نحو حل الدولتين إضافة إلى وقف الأعمال العدائية في لبنان والعمل نحو التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1559 و1701. وتمهيد الطريق للجهود الدبلوماسية من أجل السلام المستدام.

وأبرز غوتيريش أنه منذ أكتوبر الماضي استشهد أكثر من 1700 شخص في لبنان، بما في ذلك أكثر من 100 طفل و194 امرأة. إضافة إلى نزوح ما يتجاوز 346 ألف شخص من منازلهم. مذكرا بأن تقديرات الحكومة اللبنانية تبرز أن هذا العدد يصل إلى مليون شخص.

وفي السياق ذاته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن استمرار تدهور الوضع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة. مع تواصل العدوان العسكري وبناء المستوطنات وعمليات الإخلاء والاستيلاء على الأراضي وتكثيف هجمات المستوطنين “يقوّض تدريجيا أي احتمال لحل الدولتين”.