غوتيريش: حان الوقت لإنهاء الكابوس المروع

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، حول الحرب بين حركة حماس واسرائيل، أنه حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس المروع.

وقال غوتيريش، خلال قمة القاهرة للسلام: “حل الدولتين هو الأساس الواقعي الوحيد للسلام والاستقرار. وحان الوقت للعمل لإنهاء هذا الكابوس المروع والعمل من أجل بناء مستقبل يليق بأحلام أطفال فلسطين وإسرائيل”.

وأضاف ذات المسؤول: “من الصعوبة أن نصل لحل مشترك ولكن علينا تخفيف المعاناة”. معربا عن خالص شكره لمصر على دورها الحاسم الذي تلعبه.

وواصل: “شعب غزة بحاجة للالتزام وبذل المزيد وتقديم كل المساعدات الإنسانية.نعمل بلا كلل أو ملل مع كل الأطراف لحل هذه المشكلة”.

وشدد غوتيريش، على أن معاناة الشعب الفلسطيني هي معاناة يجب التخلص منها لأن قضيتهم عادلة وشرعية. ويجب تطبيق القانون الدولي وحماية المدنيين وعدم مهاجمة المدارس والمشافي ومقرات الأمم المتحدة.

وأوضح غوتيريش، أن هدفهم قصير الأجل يجب أن يكون واضحا، بتقديم المساعدة الإنسانية بطريقة مستدامة إلى غزة.وتحرير الرهائن فورا وبذل الجهود لمنع انتشار العنف الذي سوف يستشري في المنطقة. كما دعا إلى وقف إطلاق النار الآن.