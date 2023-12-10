غوتيريش: لن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه لن يتخلى عن دعوته إلى وقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

وأضاف ذات المسؤول أن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تعرضت للتقويض بسبب عدم القدرة على تنفيذ قرار. وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، خلال افتتاح منتدى الدوحة، إن “مجلس الأمن الدولي ظلّ صامتاً بشأن الحرب في غزة”، مضيفا أن مجلس الأمن يحتاج إلى إصلاحات عميقة لبنيته المالية العالمية.

وتابع غوتيريش قوله: “لن أتخلى عن الدعوة لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة”، كما أكد أنه راسل مجلس الأمن. للمرة الأولى في ولايته من أجل تطبيق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لأنه ليس هناك حماية فعالة للمدنيين في غزة”.

وقال: “خلال ولايتي، ازداد عدد الضحايا المدنيين بشكل غير مسبوق”، مشيراً إلى أن النظام الصحي في غزة متردي ومتدهور، وهناك مخاطر من انتشار الأوبئة والضغط المتزايد من النزوح باتجاه مصر.

كما دعا غوتيريش إلى القيام بجهود جدية لتحديث الهياكل الجديدة للأمم المتحدة.

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