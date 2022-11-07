غوتيريش محذرا.. “إننا نسلك الطريق السريع نحو الجهنم المناخي”

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن عقارب الساعة تتقدم، ونحن في حرب نخسرها مع استمرار إنبعاث الغازات ومع استمرار إرتفاع حرارة الأرض.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته في افتتاح قمة المناخ، أنه رغم الأزمات وسفك الدماء وكل تبعاتها، لا يسعنا أن نقبل بألا نركز على التغير المناخي. أي أن ارتفاع حرارة الأرض ما فوق 1.5 درجة يعد خطير للغاية. كما أن كل دول مجموعة العشرين يجب أن تعي الخطر الكبير.

كما دعا غوتيريش لإبرام ميثاق بين الدول المتقدمة والنامية لعدم تخطي درجات حرارة الأرض 1.5.خاصة وأن أميركا والصين لديهما مسؤولية خاصة لبذل الجهود لترجمة هذا الميثاق على أرض الواقع. مشيرا إلى أن نحو 3 مليارات من الناس يعيشون في مناطق تعاني من تبعات التغيرات المناخية. وعلى بنوك التنمية تغير نماذج الإقتصاد لزيادة التمويل في مجال العمل المناخي. داعيا أيضا لوضع خطة تعاف على مدى 5 أعوام. ووقف الأرباح للشركات التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

وأشار غوتيريش إلى أننا نملك الأدوات لإنجاز أهدافنا، وحان الوقت للتضامن الدولي العابر للحدود. مؤكدا أن انتهاك الطبيعة هو انتهاك لحقوق الإنسان. خاصة وأننا نسلك الطريق السريع نحو الجهنم المناخي ونواصل الضغط على دواسة السرعة.

ودعا غويتريش كذلك إلى بذل المزيد لمساعدة أكثر الدول ضعفا لمواجهة “الخسائر والأضرار” التي تكبدتها جراء العواصف والفيضانات. وموجات الجفاف والظواهر القصوى الأخرى التي تتكاثر. بالإضافة كذلك إلى التوصل إلى نتائج ملموسة على صعيد الخسائر والأضرار سيشكل اختبارا لتعهدات الحكومات لنجاح كوب27.

وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مؤتمر المناخ (COP-27) الذي ينعقد في شرم الشيخ، على مستوى القادة. لإيجاد حلول للمشاكل التي ينوء بها كوكب الأرض. ويشارك 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد من الشخصيات الدولية والخبراء.

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