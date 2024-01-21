غوتيريش يبعث مع الوزير الأول تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية

حمّل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الوزير الأول، نذير العرباوي. نقل تحياته و تقديره البالغ إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم على هامش إنطلاق أشغال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77+ الصين المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا. مستذكرا المحادثات العميقة الذي أجراها مع الرئيس تبون، لاسيما خلال القمة العربية التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022.

هذا و قد انطلقت اشغال القمة التي تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة بين دول الجنوب تحت شعار ”عدم ترك أحد يتخلف عن الركب”. بمشاركة الوزير الأول نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.