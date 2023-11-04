شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، على ضرورة وقف قتل المدنيين في غزة وقصفهم وحصارهم.

وقال غوتيريش في بيان اليوم السبت: “أشعر بالرعب جراء الهجوم الذي أبلغ عنه في غزة ضد موكب لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء”، مضيفا “صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مفجعة”.

وأضاف غوتيريش: “يجب أن يتوقف قتل المدنيين في غزة وقصفهم وحصارهم”.

هذا وتسبب قصف صهيوني مميت استهدف مدخل مستشفى الشفاء في غزة، إلى إستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.

وقال مكتب الاعلام الحكومي لحماس: “استهدف الاحتلال بصاروخ موكب سيارات الإسعاف الذي يقل مصابين قبل تحركه باتجاه معبر رفح في الجنوب”.

هذا وأعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني على غزة. إلى 9488 شهيدا، بينهم 3900 طفل و2500 إمرأة.