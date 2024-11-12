غوتيريش يحذر قادة العالم!

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة العالم، من نفاد الوقت في مكافحة التغير المناخي.

وقال غوتيريش في كلمته اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 29” المنعقد في أذربيجان: “لقد بدأنا العد التنازلي النهائي لحصر الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية. والوقت ليس في صالحنا”.

ووصف غوتيريش عام 2024 بأنه “درس رئيسي في تدمير المناخ”. أين ذكر بالأسر التي فرت من الأعاصير. والعمال الذين حوصروا وسط درجات الحرارة التي لا يمكن تحملها. والأطفال الذين تضوروا جوعا بسبب تدمير المحاصيل.

وقال الأمين العام أن مثل هذه الكوارث “سببها الرئيسي هو تغير المناخ الذي سببه الإنسان.. هذه قصة ظلم يمكن تجنبه، الأغنياء هم من يتسببون في المشكلة والفقراء هم الذين يدفعون أغلى الأثمان”.

ودعا غوتيريش دول العالم إلى الوفاء بوعودها والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

هذا وذكرت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو في وقت سابق، أن هطول الأمطار والفيضانات القياسية، والأعاصير المدارية التي تتسارع شدتها، والحرارة المميتة، والجفاف المستمر وحرائق الغابات، هي للأسف تمثل واقعنا الجديد ولمحة عما ينتظرنا في المستقبل.