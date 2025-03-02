غوتيريش يدعو إلى الاستئناف الفوري لتدفق المساعدات إلى قطاع غزة

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاحد، إلى استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “فورا”.

وذلك تعقيبا على إعلان الكيان الصهيوني تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان “إن الأمين العام يدعو إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “.

وكان الاحتلال الصهيوني قرر في وقت سابق اليوم، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر “حتى إشعار آخر”، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ويدخل هذا القرار في سياق تنصل الكيان الصهيوني من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 جانفي الماضي و الذي انتهت المرحلة الأولى منه رسميا أمس السبت.