غوتيريش يدعو إلى السلام والعدالة مع بداية رمضان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى للتعاطف والرحمة والسخاء، حاثًا الناس في كل مكان على تبني إنسانيتهم المشتركة، والعمل نحو عالم أكثر عدلا وسلاما، مع بداية شهر رمضان.

وقال غوتيريش، في رسالة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة : “في هذا الشهر المبارك. دعونا جميعا نرتقي بهذه القيم ونتبنى إنسانيتنا المشتركة لبناء عالم أكثر عدلا وسلاما للجميع”.

ودعم ذات المسؤول، كل من يعاني من المحن والتشرد والعنف، قائلا: “أنا أقف مع جميع الذين يعانون. من غزة والمنطقة الأوسع، إلى السودان والساحل وما وراءهما”.

معربًا عن تضامنه مع من يراقبون شهر رمضان في الدعوة إلى السلام والاحترام المتبادل.

وفي إطار زيارته السنوية التضامنية خلال شهر رمضان، سيزور غوتيريش بنغلاديش في الفترة من 13 إلى 16 مارس. أين سيلتقي مع لاجئي الروهينجا في كوكس بازار.

وجعل الأمين العام للأمم المتحدة الزيارات التضامنية تقليدا سنويا، بدأ خلال فترة عمله التي دامت عشرة أعوام كمفوض سامٍ لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة.

وأورد غوتيريش في رسالته: “في كل رمضان، أقوم بزيارة تضامنية وأصوم مع مجتمع مسلم حول العالم. تذكر هذه المهام العالم بالوجه الحقيقي للإسلام”.

وأضاف: “رمضان يجسد قيم التعاطف والرحمة والسخاء، إنه فرصة لإعادة الاتصال بالعائلة والمجتمع. وأنا دائمًا أعود وأنا أكثر إلهامًا من الإحساس الرائع بالسلام الذي يملأ هذا الشهر”.