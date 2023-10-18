غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، في العاصمة الصينية بكين إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال غوتيريش، في خطاب ألقاه في بكين بمنتدى مبادرة الحزام والطريق. “أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.. لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها”.

وكرّر ما وصفه بـ”نداءين إنسانيين عاجلين”، داعيا حماس إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن” في إشارة إلى 199 شخصا تحتجزهم الحركة.

كما دعا إسرائيل إلى “السماح فورا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود لتلبية الإحتياجات الأساسية لسكان غزة وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال”.

وقال غوتيريش أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لتوفير الوقت والمساحة الكافيين. للمساعدة في تحقيق النداءين وتخفيف المعاناة الإنسانية الملحمية التي نشهدها. كما شدّد الأمين العام للأمم المتحدة على أن أرواحا كثيرة جدا ومصير المنطقة بأكملها على المحك.

وقال غوتيريش إن هجمات حماس في 7 أكتوبر لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للأشخاص. حيث وصف القصف الذي طال مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وأوقع أكثر من مئتي قتيل بأنه مرعب.